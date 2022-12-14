Fenerbahçe iki futbolcusu ile imzaya yakın

14 Aralık 2022 Çarşamba, 12:44

Fenerbahçe’de iç transfer görüşmeleri başladı. Sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır ve Miha Zajc ile pazarlık masasına oturdu.

Milliyet'in haberine göre, iki futbolcusunu da takımda tutmak isteyen yönetim elinden gelen tüm imkanları kullanacak.

ZAJC FENERBAHÇE'DE MUTLU

Haberde Beşiktaş’ın ilgilendiği belirtilen Zajc’a ayrıca İtalya Ligi (Serie A) takımlarının da talip olduğu belirtildi.

Sloven oyuncunun, önemli seçenekleri olmasına rağmen sarı-lacivertli takımda mutlu olduğu ve kalmak istediği kaydedildi. Bu çerçevede iki tarafın sözleşme süresi ve ücrette anlaşması durumunda Zajc'ın takımda kalacağı ifade edildi.

SIRADA ALTAY BAYINDIR VAR

Fenerbahçe takım kaptanı Altay Bayındır'ın da yabancı kulüplerin radarında olduğu öne sürüldü. Gözlemciler tarafından uzun süredir izlendiği ifade edilen kalecinin sözleşmesinin bitiyor olmasının, ona olan ilgiyi daha da arttırdığı aktarıldı.

Fenerbahçe yönetiminin Altay ile yaptığı görüşmelerin olumlu devam ettiği ve Avrupa’ya çıkış maddesinin eklendiği yeni sözleşmeye imza atacağı iddia edildi.