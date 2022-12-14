Fenerbahçe iki futbolcusu ile imzaya yakın
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdaki oyuncuların sözleşmelerini yenilemek için adımlar atıldığı belirtildi.
Fenerbahçe’de iç transfer görüşmeleri başladı. Sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır ve Miha Zajc ile pazarlık masasına oturdu.
Milliyet'in haberine göre, iki futbolcusunu da takımda tutmak isteyen yönetim elinden gelen tüm imkanları kullanacak.
ZAJC FENERBAHÇE'DE MUTLU
Haberde Beşiktaş’ın ilgilendiği belirtilen Zajc’a ayrıca İtalya Ligi (Serie A) takımlarının da talip olduğu belirtildi.
Sloven oyuncunun, önemli seçenekleri olmasına rağmen sarı-lacivertli takımda mutlu olduğu ve kalmak istediği kaydedildi. Bu çerçevede iki tarafın sözleşme süresi ve ücrette anlaşması durumunda Zajc'ın takımda kalacağı ifade edildi.
SIRADA ALTAY BAYINDIR VAR
Fenerbahçe takım kaptanı Altay Bayındır'ın da yabancı kulüplerin radarında olduğu öne sürüldü. Gözlemciler tarafından uzun süredir izlendiği ifade edilen kalecinin sözleşmesinin bitiyor olmasının, ona olan ilgiyi daha da arttırdığı aktarıldı.
Fenerbahçe yönetiminin Altay ile yaptığı görüşmelerin olumlu devam ettiği ve Avrupa’ya çıkış maddesinin eklendiği yeni sözleşmeye imza atacağı iddia edildi.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandalı kapatan savcının sicili
- Çocuğa istismar skandalı davasında yeni gelişme
- Dünya Kupası'nı kazanan takımı açıkladı!
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Aslı Baykal' çıkışı
- Memet Ali Alabora ile Şevket Çoruh bir araya geldi
- Yine tarikat, yine cinsel istismar!
- Belediyeye operasyonda yeni gelişme
- 'Her gün değil her saat değil her dakika... '
- Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Hülagü oldu