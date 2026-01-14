Manchester United'ın yeni hocası resmen belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.01.2026 00:07:00
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, teknik direktörlük görevine 44 yaşındaki İngiliz antrenör Michael Carrick'in getirildiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Michael Carrick'i getirdi.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan 44 yaşındaki Carrick, "Manchester United'ı yönetme sorumluluğuna sahip olmak bir onurdur. Burada başarılı olmak için neyin gerekli olduğunu biliyorum. Şu anda odak noktam, oyuncuların bu inanılmaz kulüpte beklediğimiz standartlara ulaşmalarına yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.

MICHAEL CARRICK KİMDİR?

Manchester United formasıyla 464 maça çıkan Carrick, 5 Premier Lig, 2 Lig Kupası, birer kez de Federasyon Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2018'de kariyerini noktaladıktan sonra Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcılığını yapan Carrick, 2022-25 yıllarında Middlesbrough'yu çalıştırdı.

Manchester United, alınan kötü sonuçların ardından 5 Ocak'ta Portekizli teknik direktör Ruben Amorim'in görevine son vermişti.

DAHA ÖNCE DE ÇALIŞMIŞTI

Carrick, sezon sonuna kadar Manchester United'ın teknik direktörlük görevini üstlenecek. Carrick'in, Manchester United'da kendi önerdiği teknik ekip ile birlikte görev yapacağı kaydedildi.

Manchester United'ın eski oyuncusu olan İngiliz antrenör, daha önce 2021 yılında Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından üç maçta Manchester United'ın teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Manchester United'da Ruben Amorim ile yollarını ayırmasının ardından, 18 yaş altı takımında görev yapan Darren Fletcher, geçici bir süreliğine A takımı devralmıştı.

İLK MAÇI MANCHESTER DERBİSİ

Carrick, Manchester United'ın kendisi için resmi açıklamayı yapmasıyla birlikte ilk maçına derbide çıkacak. İngiliz teknik direktörün, cumartesi günü oynanacak Manchester City maçında takımın başında yer alması bekleniyor.

Manchester United'da daha önce yardımcı antrenörlük ve geçici teknik direktörleri de olan 44 yaşındaki Carrick, Manchester dışında Middlesbrough'ta teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

