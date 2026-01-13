Abdülkerim Bardakcı'dan fikstür açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.01.2026 23:55:00
Galatasaray'ın milli oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2-1 kazandıkları Fethiyespor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda maçın ardından Abdülkerim Bardakcı, Tivibu Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken deneyimli savunmacı, "Kazandığımız için çok mutluyum. Zor bir karşılaşmaydı. Kötü bir zemin vardı, soğuk bir havaydı. Rakip takım da çok iyi mücadele etti" ifadelerini kullandı.

FİKSTÜR İÇİN AÇIKLAMA

Yoğun fikstüre de değinen Abdülkerim Bardakcı, hedeflerinin net olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Allah'ın izniyle galibiyetlerimize devam edeceğiz. Yoğun bir fikstüre gireceğiz. Gaziantep FK ile başlayıp Atletico Madrid ile oynayacağız. İki maçı da kazanıp yolumuza devam edeceğiz."

