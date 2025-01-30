Fenerbahçe ile anlaşmıştı: Ognjen Mimovic'in geliş tarihi belli oldu!
Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan yeni transferi Ognjen Mimovic'in, yarın İstanbul'da olacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin transferinde mutlu sona ulaştığı sağ bek Ognjen Mimovic, İstanbul'a geliyor.
MIMOVIC YARIN İSTANBUL'DA
NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan yeni transferi Ognjen Mimovic, yarın İstanbul'da olacak.
20 yaşındaki Sırp futbolcu sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertlilere resmi imzayı atacak.
BU SEZON KARNESİ
Mimovic, Kızılyıldız formasıyla bu sezon 19 maça çıktı. Genç sağ bek bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Ognjen Mimovic #fenerbahçe #Kızılyıldız
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