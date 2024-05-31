Ünlü gazeteci duyurdu... Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 10:31
Ünlü gazeteci duyurdu... Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaştı!
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Sky Sport'tan Di Marzio'nun haberine göre; Mourinho kariyerine Türkiye'de devam edecek. Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco'nun vatandaşı Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve 61 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Haber detayında, sarı lacivertli kulübün Portekizli teknik adamla anlaştığını bugün duyuracağı ileri sürüldü.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım da Jose Mourinho ile teknik direktörlük için anlaşmaya yakın olduğunu ve cumartesi günü Londra'da tecrübeli teknik adamla son detayları görüşeceğini açıklamıştı.


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