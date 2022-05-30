Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Abdülkerim Bardakçı yarışı

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:25

Sezonu üçüncü sırada bitiren İttifak Holding Konyaspor'un başarısında büyük payı bulunan Abdülkerim Bardakçı, transferin gözdesi oldu.

Hürriyet'in haberine göre, 27 yaşında ve 1.85 metre boyundaki defans oyuncusu için Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Abdülkerim'in bonservisi için Konyaspor'a Salih Uçan artı 2.6 milyon Euro teklif ettiği, buna karşın 5 milyon Euro öneren sarı lacivertlilerin transferi bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi.

KONYASPOR'DA KALMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

Sarı-lacivertlilerin, Konyaspor yönetiminden izin alarak tecrübeli stoperle de bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yeşil beyazlı kulübün yetkilileri konuyla ilgili olarak, "Aslında biz Abdülkerim'den çok memnunuz. Gerek başarılı performansı ve gerekse Türk olması değerini artırıyor. Ayrıca gelişime açık bir oyuncu Biz kendisinin takımda kalmasını çok istesek de belli bir seviyeden sonra bir Anadolu kulübünün böyle değer kazanan oyuncuyu tutabilmesi çok zor" dedi.

SAKATLANAMASA MİLLİ TAKIMA ALINACAKTI

Defanstaki başarısının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakçı, 5 gol, 3 asistle skora en çok katkı yapan stoperler arasında yer aldı. Güçlü fiziği ve mücadeleci yapısıyla Konyaspor taraftarlarının 'Goril' lakabı taktığı Abdülkerim, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da beğeniyle izlediği oyuncular arasında. Kuntz, hafta içi yaptığı açıklamada Konyasporlu futbolcudan övgüyle bahsedip, "Sakatlığı nedeniyle kadroya alamadım" demişti.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Eylül 1994

Doğum yeri: Konya

Boy: 1.85 metre

Oynadığı kulüpler: Selçukluspor, A.Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor, Altay, Konyaspor

BU SEZON SÜPER LİG'DE NE YAPTI?

Maç: 33

Süre: 2970 dakika

Gol: 5

Asist: 3

İkili mücadele başarısı: %59

Maç başı dripling: 1.1

Hava topu kazanma: 4.4