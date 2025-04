Fenerbahçe ile Galatasaray dev maçta karşı karşıya!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:22

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:22

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Dev derbi 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek ve yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 403. MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yapacakları derbiyle tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 402 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun iki çınarı, 1962-1963 sezonuyla başlayan ve kısa süre Federasyon Kupası adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda 27 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupadaki derbilerde Galatasaray'ın attığı 44 gole, Fenerbahçe 29 golle karşılık verebildi.

İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor. Rekabette 30 yılı kapsayan son 64 Süper Lig, 11 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, maçında ilk golü atan takım sadece 6 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray, ilk golü attığı 23 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 26 karşılaşmayı kazandı.

DERBİLERİN KART RAPORU

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 52'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 64 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 386 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 64 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres ve Alexander Djiku ise birer kez gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı. Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu sezon RAMS Park'ta oynanan derbide hakem 7 kez sarı kartına başvurdu. Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanan müsabakada Fenerbahçeli futbolculara 2, Galatasaraylılara da 5 sarı kart gösterildi.

KALECİLERİN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki takım, kupada yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Galatasaray'da 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve Fenerbahçe'de ikinci sezonunu yaşayan Dominik Livakovic'in performansı derbinin sonucu için önemli olacak. Muslera ve Livakovic'in oynamaması halinde forma bekleyen Günay Güvenç ile İrfan Can Eğribayat bu sezon görev aldıkları maçlarda takımlarına destek vermeye çalıştı.

Galatasaray'ın 38 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera, derbilerdeki deneyimiyle öne çıkıyor. 2011-2012 sezonundan beri sarı-kırmızılı takımda forma giyen Muslera, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde toplam 63 maçta 28 galibiyet, 16 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu derbilerde toplamda 62 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi, 25 karşılaşmada da kalesini gole kapadı. Muslera, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 33 maçta ise 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Tecrübeli kaleci, söz konusu maçlarda da 26 gole engel olamazken, 15 müsabakada gole izin vermedi.

Galatasaray karşısında toplamda 3 derbide oynayan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, söz konusu karşılaşmaların 2'sinde gol yemedi. Livakovic, geçen sezon ligde Ülker Stadı'nda 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta ilk kez Galatasaray karşısında görev aldı. Hırvat kaleci, sarı-kırmızılılar karşısında ikinci maçına ise geçen sezon RAMS Park'ta 1-0 kazandıkları karşılaşmada çıktı.Galatasaray'a karşı ilk iki derbide gol yemeyen Livakovic, bu sezonun ilk yarısında mağlup oldukları karşılaşmada ise 3 golü kalesinde gördü. Dominik Livakovic, bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla 27 karşılaşmaya çıktı. Hırvat kaleci, bu sezon Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 karşılaşmaya çıktı. Avrupa'daki maçlarda kalesini gole kapatamayan 30 yaşındaki Hırvat file bekçisi, ligde ise 9 müsabakada gol yemedi. Livakovic, bu sezon sahaya çıktığı 27 maçta toplam 31 golü kalesinde gördü.

İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı 2 derbide forma giydi.Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren 26 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı ilk defa 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0 yenildikleri maçta sahaya çıktı. Son olarak da bu sezon ligin 25. haftasındaki derbide forma giyen İrfan Can, söz konusu maçta gol yemedi. Kaleci İrfan Can Eğribayat, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 17 karşılaşmaya çıktı. Bu sezon 10 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası müsabakasına çıkan İrfan Can Eğribayat, söz konusu müsabakalarda toplam 17 golü kalesinde gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht, Lyon ve penaltılara giden Rangers maçlarında gol yemeyen İrfan Can, Süper Lig'de de Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Galatasaray ve Onvo Antalyaspor'a karşı kalesini gole kapattı.

GÖZLER GOLCÜLERDE

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Galatasaray'da ise Victor Osimhen, takımlarının en önemli kozları olacak. Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli forma altında lig, Avrupa ve kupada 43 maçta forma giydi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gol yollarında güvendiği isimlerden En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 16'sı lig, 6'sı Avrupa ve 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 26 gol kaydetti. Galatasaray'a sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 31 resmi maçta boy gösterdi. 23 lig, 7 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyen Nijeryalı futbolcu, 20'si lig, 6'sı Avrupa olmak üzere 26 kez gol sevinci yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, Nesyri.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen