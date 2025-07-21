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Fenerbahçe ile Inter arasında görüşmeler başladı... Hakan Çalhanoğlu için istenen bonservis belli oldu!

Fenerbahçe ile Inter arasında görüşmeler başladı... Hakan Çalhanoğlu için istenen bonservis belli oldu!

21.07.2025 10:51:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe ile Inter arasında görüşmeler başladı... Hakan Çalhanoğlu için istenen bonservis belli oldu!

Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu için Inter'le pazarlıklara başladı. İtalyan ekibinin, Hakan Çalhanoğlu transferi 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.

Inter'den ayrılması gündemde olan Hakan Çalhanoğlu'nun adı Galatasaray ile anılırken, milli futbolcu rotasını Fenerbahçe'ye kırdı.

Hakan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlayan sarı lacivertlilerin, futbolcu ve İtalyan kulübüyle yaptığı pazarlığa dair detaylar da gelmeye başladı.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'na 3+1 yıllık sözleşme sunacak.

Tecrübeli oyuncuya yapılacak teklifin yıllık 8 milyon Euro artı bonusları kapsayacağı belirtildi.

Haberde Inter'in ise bu transfere yeşil ışık yakmak için 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.

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