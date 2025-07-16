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Fenerbahçe istifayı KAP'a bildirdi: Yerine geçen isim belli oldu!

Fenerbahçe istifayı KAP'a bildirdi: Yerine geçen isim belli oldu!

16.07.2025 17:38:00
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DHA
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Fenerbahçe istifayı KAP'a bildirdi: Yerine geçen isim belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü, yönetim kurulu üyesi Erol Bilecik'in istifasının kabul edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Erol Bilecik'in yerine geçen isim de belli oldu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'in istifa ettiği KAP'a bildirildi. İstifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Acar Sertaç Komsuoğlu'nun geçtiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan KAP açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nevres Erol Bilecik, 29.06.2018 tarihinden beri yürüttüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden kendi isteğiyle 16.07.2025 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Acar Sertaç Komsuoğlu'nun ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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