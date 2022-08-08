Fenerbahçe ile Marcel Tisserand yol ayrımında
Kadrosunda birçok yabancı futbolcu bulunduran Fenerbahçe elini rahatlatmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi, yabancı sınırı sebebiyle takımdan gönderilecek oyunculardan Marcel Tisserand'a kulüp bulmasını söyledi.
Marcel Tisserand Fenerbahçe ile yol ayrımında
Kadrosunda birçok yabancı oyuncu bulunduran Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda Luan Peres ve Gustavo Henrique ile sözleşme imzaladı.
Fanatik'in haberine göre, bu gelişmeler üzerine yabancı kontenjanında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Caulker ve Lemos'a takım aranmaya başlanmıştı. Son olarak ise Tisserand'dan da kendisine takım bulması istendi.
Önceki sezon 4 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı stopere Almanya Bundesliga ekiplerinden teklifler geldiği biliniyor. Ancak Tisserand'a şimdilik 2 milyon Euro bandında teklif geldiği ifade ediliyor.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un stoper hattında Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Luan Peres'in yeterli olduğunu düşündüğü ifade edildi.
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