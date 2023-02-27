Fenerbahçe ile yeni sözleşme için son söz Arda Güler'de

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 17:13

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 17:13

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in yeni sözleşme için kısa süre içerisinde Ali Koç ile görüşeceği ileri sürüldü.

Haber Global'in haberine göre; Arda Güler'in ailesi, yeni sözleşme imzalanmasına ilişkin "Biz Fenerbahçe ile olan kontratta ne 3500 dakikaya bakarız ne başka bir şeye. Arda, Fenerbahçe'nin evladı. Yıldızını burada parlattı. Ali Koç Başkan ile Arda Güler arasında geçecek bir görüşmenin sonucuna göre belli olacak. Oğlumuza başka bir şey söylemeyiz" ifadelerini kullandı.

Arda Güler

"ARDA KALMAK İSTERSE KALIR"

Arda Güler'in ailesi, "Arda, Ali başkanla oturur konuşur. Arda 'Kalmak istiyorum, 5 yıllık sözleşmeye imza atacağım' tamam. Arda 'Ben ayrılmak istiyorum' derse ona da tamam. Nasıl bir karar alırlarsa ona bakacağız" diye konuştu.

Haberde Ali Koç ile Arda Güler'in, yeni sözleşme için kısa süre içerisinde bir araya geleceği ifade edildi.

Ali Koç ile Arda Güler

SAHADAKİ KONUŞMANIN AYRINTISI ORTAYA ÇIKTI

Konyaspor maçında ilk düdük öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sahaya inerek ısınan Arda Güler'in yanına gitmişti. Başkan Koç, Arda'nın kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından sarılmıştı.

Başkan Ali Koç'un bu hareketinin nedeni daha sonra ortaya çıktı. Ali Koç'un 25 Şubat 2005 doğumlu olan Arda Güler'in doğum gününü kutlamak için sahaya girdiği öğrenildi.