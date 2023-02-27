Fenerbahçeli futbolcu Luan Peres'e Brezilyalı talip
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin stoperi Luan Peres'e Brezilyalı kulüp Fluminense'nin talip olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres'e sürpriz bir teklif geldi.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense, savunma hattında yer alan Manoel'in sakatlığının ardından yeni bir stoper arayışına gitti ve Fenerbahçeli Luan Peres'e talip oldu.
Luan Peres
FENERBAHÇE'DEN TEKLİFE YANIT
Haberde; Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri sebebiyle ligin ertelenme ihtimalinin doğması ile birlikte Fluminense'nin Fenerbahçe'ye kiralık bir teklifte bulunduğu ancak sarı-lacivertli ekibin bu teklifi reddettiği ifade edildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Luan Peres, daha önce kısa bir süreliğine Fluminense forması giymişti.
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