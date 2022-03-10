Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş için savunma hazırlanıyor

Fenerbahçe, PFDK'lık olan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın savunmasına çalışıyor. Kahveci'nin savunma dosyasında VAR hakemi Mete Kalkavan’ın önceki 2 maçında benzer pozisyonlarda kırmızı göstermediği vurgulandı. Mert Hakan için ise ‘eleştiri' savunması yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 13:02
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş için savunma hazırlanıyor
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Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş için seferberlik ilan etti. Kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci ‘kural dışı hareket', Mert Hakan Yandaş ise ‘hakaret' gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmişti.

Sarı-lacivertliler, bu iki oyuncunun dosyasını ayırdı ve ayrı ayrı savunmalar hazırlamaya başladı. Kulüp hukukçuları, 2-4 maç arası ceza öngörülen İrfan Can'ın pozisyonuna benzer örnekleri dosyaya ekledi. UEFA eğitimlerinde, söz konusu pozisyonlara sarı kart verilmesi önerildiği de savunmada yer aldı. Ayrıca tecrübeli futbolcu da yazılı bir savunmasında topa müdahale ettikten sonra ayağının rakibe geldiğini vurguladı.

Mert Hakan için ise ‘eleştiri' savunması  yapıldı. Oyuncu da hakaret kastı olmadığını savunmasına ekledi. PFDK'nın ilgili maddesi 3-7 maçı öngörüyor. Bu arada Başkan Ali Koç yarın basın toplantısı düzenleyecek.



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