Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı: 'Kadıköy'de hesap gecesi'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:26

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 09:32

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final turunda karşılaştığı Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Spor yazarları Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: "Dünya Kupası öncesi "ideal 11’i yok, ideal 25’i var" diye övdüğümüz Jesus, turnuva sonrası 13-14 oyuncuyla almaya kalktı tüm yolu. Birçok oyuncu paslandı kulübede.

Dün Kayserispor karşısında bu paslananlardan üçü, Alioski, Emre Mor ve Serdar Dursun başroldelerdi. Alioski’yle Serdar Dursun arzuları, çabaları, zaman zaman da kaliteleriyle Avrupa listesinde yer almamanın hesabını sordular adeta! Alioski-Serdar Dursun dışında dünün bir başka gözü parlayan ismi de hareketliliğiyle her hücumun içinde yer alan Emre Mor’du. Emre bir golde Valencia’yı, birinde de Serdar’ı istasyon olarak kullanarak kolektif işlerde de geliştiğinin sinyalini verdi bir bakıma." (Hürriyet)

"BİPOLAR BOZUKLUK"

Ercan Güven: "Fenerbahçe takım değil de adı “Sarı” soyadı “lacivert” bir adam olsa, öyle uzun uzun muayeneye, konsültasyona falan gerek yok; Beşiktaş ve Kayserispor’a karşı etki ve tepkilerine, reaksiyonlarına bakan bir psikiyatrist, raporu yazar: Bipolar bozukluk!

Dört gün arayla içine kapanık, işini gücünü etkileyen depresyondan, kazanan bir hale nasıl gelebilir insan? Aşık olduğu kulübünü kazanırken durdurmaya nasıl uğraşabilir tribünler? Jesus tribünlere “yapmayın” mealinde ikaz zorunda kaldı. Arao’ya protesto eksilmedi arttı! Karizması zayıflamış hocanın!" (Milliyet)

"BUNDAN SONRA ÜÇLÜ OYNAMAZ"

Oktay Derelioğlu: "Sarı-Lacivertliler yarı finalde Sivasspor ile eşleşti. Uzun süre sonra kulüp bir kupayı müzesine götürmeye yakın gibi duruyor. Serdar Dursun birçok isim tarafından eleştirilse de oyunun birçok bölümünde etkili olabilen bir isim. Set oyunlarında pivot özellikleriyle takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayabiliyor. Jesus, Joao Pedro'ya verdiği fırsatları Serdar Dursun'a verseydi Fenerbahçe daha çok gol atabilir ve puan kazanabilirdi. Zaman zaman kopuk da oynasa Fenerbahçe maçı kazanmayı başardı. Ayrıca Jesus'un bundan sonraki maçlarda üçlü savunmayı da kullanmayacağını düşünüyorum." (Takvim)

"KADIKÖY'DE HESAP GECESİ"

Gürcan Bilgiç: "Emre Mor'un gollerinden sonra gelen "Yönetim istifa" tezahüratları ile öfkesi dinmemiş, maç seyretmeye değil duygularını açıklamaya gelenlerin "hesap gecesi" çıktı karşımıza. Bütün gün mesajlar, twitler kombinesini devretmek isteyenlerle doluydu. Fenerbahçe taraftarı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu ve bunun acısını kimden çıkaracağını şaşırmıştı.

Arao'nun "Jesus Brezilya'ya çok uygun" dediği için topla buluştuğunda protesto edildi. Ne deseydi? Mesela Icardi'ye Okun Buruk'u sorsalar, "Roma'yı şampiyonluğa oynatır" dese, hain mi olacaktı? Ama dedik ya, tribünler maçın değil içini soğutmanın peşinde." (Sabah)