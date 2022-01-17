Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın 18 Ocak'ta basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın yarın (18 Ocak) saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2022 Pazartesi, 20:58
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın 18 Ocak'ta basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu
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Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra 2021-2022 sezonu sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaşan Fenerbahçe, 18 Ocak Salı günü deneyimli teknik direktörün bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30'da başlayacak toplantı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, 18 Ocak Salı günü (yarın) saat 14.30’da bir basın toplantısı yapacaktır. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek toplantı, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir."


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