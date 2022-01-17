Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın 18 Ocak'ta basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın yarın (18 Ocak) saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra 2021-2022 sezonu sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaşan Fenerbahçe, 18 Ocak Salı günü deneyimli teknik direktörün bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30'da başlayacak toplantı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, 18 Ocak Salı günü (yarın) saat 14.30’da bir basın toplantısı yapacaktır. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek toplantı, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir."
Basın Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2022
Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, 18 Ocak Salı günü (yarın) saat 14.30’da bir basın toplantısı yapacaktır.@ulkerstadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek toplantı, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir. pic.twitter.com/i86l2GyRXJ
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