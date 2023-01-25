Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferinde sona yakın

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Parma'da forma giyen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin transferinde ilerleme kaydettiği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 12:15
Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferinde sona yakın
Abone Ol google-news

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Parma’nın sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde ile büyük ölçüde anlaştı.

Oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiği öğrenildi. Fenerbahçe, İtalyan temsilcisiyle de pazarlıklarda son aşamaya geldi.

3 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

İki kulüp, Hollandalı oyuncunun transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor. 

Yaz transfer döneminde Hollanda Eredivisie takımı Twente’den 3 milyon Euro’ya bonservisi alınan Oosterwolde, bu sezon 18 lig maçında forma giydi


Jayden Oosterwolde fenerbahçe parma

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Kristen Leigh Ricks ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Kristen Leigh Ricks ile yollar ayrıldı
Altay Bayındır'dan Fenerbahçe paylaşımı

Altay Bayındır'dan Fenerbahçe paylaşımı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

En Çok Okunan Haberler