Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray Nef - Limoges karşılaşmasında "Fener Ağlama" müziği çalındı.
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Limoges ile oynadığı maçta Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Sinan Erdem'de oynanan mücadelede "Fener Ağlama" çalındı.
FENERBAHÇE ALEYHİNE TEZAHÜRAT
Öte yandan Galatasaraylı tribünler de Fenerbahçe aleyhine tezahüratta bulundu.
İki takım arasında son dönemde gerilim artarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'e birlikte canlı yayına çıkma çağrısında bulunmuştu.
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