Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray Nef - Limoges karşılaşmasında "Fener Ağlama" müziği çalındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 22:13
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme
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Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Limoges ile oynadığı maçta Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Sinan Erdem'de oynanan mücadelede "Fener Ağlama" çalındı.

FENERBAHÇE ALEYHİNE TEZAHÜRAT

Öte yandan Galatasaraylı tribünler de Fenerbahçe aleyhine tezahüratta bulundu.

İki takım arasında son dönemde gerilim artarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'e birlikte canlı yayına çıkma çağrısında bulunmuştu.


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