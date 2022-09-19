Fenerbahçe, Jorge Jesus'la rekor kırdı! Süper Lig tarihinde bir ilk
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Alanyaspor'u 5-0'lık skorla geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan müsabaka sonrası bir rekora imza attı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Ülker Stadı’nda karşılaştı. Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe lig tarihinde bir ilke imza attı.
Sarı-lacivertliler bu sezon ligde oynadığı 6 maçta 20 gol kaydetti. Fenerbahçe böylece, Süper Lig'de en çok gol atan takım olmayı başardı. Sarı-lacivertliler bu performansıyla rekor kırdı.
Fenerbahçe tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin golcülerinden Enner Valencia, Alanyaspor karşılaşmasını da bol geçmedi. Rakip ağları 1 kez havalandıran Valencia, toplamda 7. golünü atarak krallıkta ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe'de ayrıca Alanyaspor karşısında ağları havalandıran Rossi, Gustavo ve Crespo ligdeki ilk gollerini kaydetti.
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