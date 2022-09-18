Fenerbahçeli Enner Valencia'ya Arabistan'dan dev teklif

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 10:20
<p>Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia, bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Tecrübeli oyuncu, şimdiden 7 gole ulaştı.</p>

Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia, bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Tecrübeli oyuncu, şimdiden 7 gole ulaştı.

<p><strong>Sporx</strong>'in aktardığına göre, yıldız futbolcuya geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan'dan müthiş bir teklif geldi. Bir Suudi Arabistan kulübü Enner Valencia'ya 4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti.</p>

Sporx'in aktardığına göre, yıldız futbolcuya geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan'dan müthiş bir teklif geldi. Bir Suudi Arabistan kulübü Enner Valencia'ya 4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti.

<p>Valencia, 12 milyon Euro'luk teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. 32 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.</p>

Valencia, 12 milyon Euro'luk teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. 32 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.

<p>Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusunun yakın çevresine, <strong>"Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum"</strong> dediği öğrenildi.</p>

Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusunun yakın çevresine, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

<p>Fenerbahçe için astronomik teklifi geri çeviren Enner Valencia'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Ekvadorlu yıldız 2020 yılında Tigres'ten bedelsiz olarak transfer edilmişti.</p>

Fenerbahçe için astronomik teklifi geri çeviren Enner Valencia'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Ekvadorlu yıldız 2020 yılında Tigres'ten bedelsiz olarak transfer edilmişti.

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