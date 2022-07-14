Fenerbahçe Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 08:57
Fenerbahçe Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, Tiago Çukur’un ardından Joshua King transferini de açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Premier Lig takımlarından Watford’da görev alan 30 yaşındaki futbolcu Joshua King ile 2 yıllık mukavelenin imzalandığını duyurdu.

Transfer, Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından ‘Ailemize hoş geldin Joshua King’ başlığıyla paylaşılan video ile duyuruldu.


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