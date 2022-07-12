Joshua King'in oğluna Fenerbahçe forması giydirdiği fotoğraf yeniden gündem oldu
Fenerbahçe Joshua King ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Bu akşam İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulübe imza atacak 30 yaşındaki futbolcunun 2 sene önce yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu.
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, forvet transferi için yoğun bir çalışma içinde.
Sarı-lacivertli ekip bir süredir gündeminde bulunan Joshua King transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Kulüpten yapılan açıklamada İngiliz golcüyle prensip anlaşmasına varıldığı açıklandı.
İstanbul'a gelecek Joshua King'in sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atması bekleniyor.
JOSHUA KING'DEN FENERBAHÇE FORMALI PAYLAŞIM
Joshua King'in oğlu Noah, 2020'de babasıyla oyun parkında vakit geçirirken üzerindeki Fenerbahçe formasıyla dikkat çekmişti. O dönem sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Joshua King'in Fenerbahçe'ye transfer ihtimali konuşulurken, fotoğraf yeniden gündem oldu.
GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI
İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, serbest statüde yer alıyor. Fenerbahçe, bu transferin resmiyet kazanması durumunda herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Geçtiğimiz sezon Watford'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 33 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi
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