Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi 30 yaşındaki Norveçli golcü Joshua King, İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2022 Salı, 22:37
Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King İstanbul'da
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Fenerbahçe, forvet oyuncusu Joshua King'le prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip King transferinde sona gelirken yıldız oyuncu İstanbul'a geldi.

Sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içinde Joshua King'in Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde Preston, Gladbach, Hull City, Blackburn Rovers, Bournemouth, Everton ve son olarak Watford formalarını giyen Joshua King, kulüp düzeyinde 334 resmi maçta görev yaptı ve 70 gol atıp 36 asist üretti.

 


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