Fenerbahçe, Joshua King transferinde sona yaklaşıyor

12 Temmuz 2022 Salı, 11:33

Fenerbahçe transferde hücum bölgesine yoğunlaştı.

NTV Spor’un haberine göre, Alexander Sörloth için pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir diğer Norveçli forvet Joshua King ile görüşme halinde.

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki santrfor, menajeri tarafından Fenerbahçe’ye önerilmişti.

TRANSFER GİDECEK İSME BAĞLI

Haberde King’in, teknik heyet tarafından olumlu karşılandığı ve oyuncu ile birçok konuda anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin, hücum hattında ayrılık yaşanması halinde bu transferi tamamlamayı planladığı öğrenildi.

WATFORD’DAN İKİNCİ TRANSFER OLACAK

Joshua King, geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Watford forması ile 33 maça çıktı, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Fenerbahçe, son olarak Watford U23 takımından 19 yaşındaki santrfor Tiago Çukur’u sağlık kontrolleri için İstanbul’a getirmişti.