Fenerbahçe Kadıköy'de çok farklı!: Fenerbahçe 5-0 Çaykur Rizespor

Yayınlanma: 01.10.2023 - 15:04

Güncelleme: 01.10.2023 - 18:03

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 5-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Sebastian Szymanski, 47. dakikada İrfan Can Kahveci, 62. dakikada Edin Dzeko, 75. dakikada Dusan Tadic ve 90+3'te Joshua King attı.

SZYMANSKI TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Szymanski, 2 dakika 2 saniye ile bu sezon ligin en erken golüne imza attı.

İsmail Kartal'ın ekibi bu galibiyetle birlikte bu sezon ligde 7, toplamda ise 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Fenerbahçe, ligde 21 puana yükseldi. Çaykur Rizespor, 11 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, hafta arasında perşembe günü ise Konferans Ligi'nde Spartak Trnava deplasmanına konuk olacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Muhammet Taha Şahin, Atilla Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat, Shelvey, Varesanovc, Sauer, Benhur, Minchev

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 5-0 Çaykur Rizespor

90' Son çizgide Mert Hakan'ın ortasında Joshua King topu kafayla ağlara yolladı.

90' GOL | Joshua King, farkı 5'e çıkaran golü kaydetti.

90' Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ilave ediliyor.

84' Hızla ceza sahasına giren Mert Müldür oyuna girer girmez şutunu çekti. Kaleci Gökhan ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

83' Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

82' Sağ kanattan hızla ceza sahası içine giren Osayi yerde kaldı. Fenerbahçe oyuncuları yine penaltı beklese de karşılaşmanın hakemi yine devam dedi.

80' Rizespor'da Shelvey, Joshua King'e yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

79' Rizespor'da kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topu alan Shelvey uzak köşeyi düşündü. Top az farkla dışarı çıktı.

77' Sarı-lacivertli takımda Szymanski ile Edin Dzeko oyundan alınıyor. Mert Hakan Yandaş ve Umut Nayir oyuna giren isimler oldu.

76' Joshua King'in sol kanattan getirip kaleye çektiği şut savunmadan sekerek Tadic'in önünde kaldı.Tadic, kalecinin yanından topu ağlara yolladı.

75' GOL | Dusan Tadic farkı dörde çıkaran golü kaydetti.

72' Rakiplerinden sıyrılan Joshua King pasını Fred'e verdi. Brezilyalı oyuncunun sağ ayağıyla çektiği şut üstten dışarı gitti.

71' Fenerbahçe yine penaltı bekliyor! Osayi'nin pasında kale önünde topa vurmak isterken Tadic yerde kaldı, hakem devam dedi.

70' Jonjo Shelvey'in müdahalesiyle Szymanski yerde kaldı, faul.

68' Fenerbahçe'de Joshua King ve Samet Akaydın oyuna dahil olurken Becao ile İrfan Can Kahveci oyundan alındı.

67' Çaykur Rizespor'da Martin Minchev oyundan alınırken Adolfo Gaich oyuna dahil oldu.

63' İrfan Can'ın mükemmel getirdiği topta topla buluşan Edin Dzeko klas bir vuruşla farkı üçe çıkaran golü attı.

62' GOL | Edin Dzeko, farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

59' Savunma arkasına koşu gösteren Fred, Djiku'nun uzun pasında topla buluşamadı.

58' Dzeko'nun sol çizgiden içeriye çevirdiği topa savunma Szymanski'den önce kafa koydu.

55' Sağ kanatta çizgiye inen Dzeko içeri çevirdi ancak hiçbir takım arkadaşı topla buluşamadı.

51'Fenerbahçe penaltı bekledi. Dzeko'nun pasıyla topu kontrol eden Fred, Halil İbrahim'in müdahalesiyle yerde kaldı, hakem devam dedi.

49' Baskı sonucu topu kapan Fenerbahçe'de Szymanski, Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun sert şutunu köşeden Gökhan çıkardı.

48' Szymanski'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambol sonucu topu önünde bulan İrfan Can Kahveci topu ağlara yolladı.

47' GOL | İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydetti.

46' Çaykur Rizespor'da Gustavo Sauer, Dal Varesanovic ve Casper Hoejer Nielsen oyundan çıkarken Halil Pehlivan, Ibrahim Olawoyin ile Altin Zeqiri oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada iklnci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Rizespor'da Muhammet Taha Şahin, Fred'e yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 5 dakika ekleniyor.

42' GOL İPTAL | Karşılaşmanın hakemi GOL öncesinde Osayi Samuel'in elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

38' GOL | Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydediyor.

32' Fred'in sağ çizgiden içeriye çevirdiği topa Dzeko topa sahip olamadı. Fenerbahçe mutlak gol şansından yararlanamadı.

23' Bu kez Rizespor etkili geldi! Sağ kanatta Martin Minchev'in ortasında topu göğsüyle kontrol eden Dal Varesanovic çok sert vurdu. Livakovic topu karşıladı.

22' Djiku orta alanda rakibinden topu kapıp sol kanatta Szymanski'yi gördü. Polonyalı oyuncunun ortasında Fred topa istediği gibi dokunamadı, aut.

16' Jonjo Shelvey'nin ceza sahası içine yolladığı topu Dzeko göğsüyle kalecisine bıraktı.

15' Dzeko'nun ceza sahası dışından denediği şut Mocsi'den döndü.

8' Ferdi'nin pasında sol kanattan içeri çeviren Tadic'in ortası kalecide kaldı.

7' Attila Mocsi'nin kalecisine döndüğü pas kısa kaldı, Dzeko'nun baskısı sonucu kaleci Gökhan son anda topu uzaklaştırdı.

5' Dzeko'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Szymanski kaleciyi geçemedi, korner.

4' Tadic'in sol kanattan ortaladığı topa kale ağzında dokunan Szymanski skoru 1-0 yaptı.

2' GOL | Szymanski, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde son hafta sahasında EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, oynadığı 6 maçta 11 puan toplamayı başardı.

EKSİKLER

Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Cezalı futbolcu bulunmayan Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakatlıktan yeni çıkan Pinchi ise kadroda yer almayacak.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 42 maçın 27'sini Fenerbahçe kazanırken Çaykur Rizespor 7 kez galip geldi. 8 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 89 gol kaydederken, Rizespor 40 gol atma başarısı gösterdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Süper Lig'de Fenerbahçe toplamda 21 kez Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bu maçların 17'sini Fenerbahçe kazanırken Rizespor 2 galibiyet aldı ve 3 maç beraberlik ile sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 45, Rizespor 16 gol atma başarısı gösterdi.

EN GOLLÜ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Rizespor'un karşılaştığı maçlarda en ortaya çıkan en farklı sonuç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti oldu. Bu sonuç 2 kez ortaya çıkarken, Rizespor'un Fenerbahçe'ye karşı en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla geldi.