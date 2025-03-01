Fenerbahçe maçı öncesi Rangers'a şok!
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Rangers, İskoçya Ligi'nde sahasında Motherwell'e 2-1'lik skorla kaybetti. Rangers, son 5 maçta 3. yenilgisini yaşadı.
İskoçya Premiership'in 29. haftasında Rangers, sahasında Motherwell ile karşı karşıya geldi. Ibrox'taki mücadeleyi Rangers, 2-1'lik skorla kaybetti.
Ranges karşısında Motherwell'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Luke Armstrong ve 30. dakikada Tom Sparrow attı. Rangers'ın tek golü 54. dakikada Cyriel Dessers'ten geldi.
Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Rangers, ligde 59 puanda kaldı. Motherwell, 37 puana yükseldi.
Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Rangers, sonraki haftayı liginde BAY geçecek ve 13 Mart Perşembe günü Fenerbahçe'yi rövanşta konuk edecek. Motherwell ise ligde gelecek hafta sahasında St. Mirren le karşı karşıya gelecek.
RANGERS'TA ÇÖKÜŞ!
Rangers, bu sonucun ardından oynadığı son 5 resmi maçta 3. yenilgisini aldı.
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