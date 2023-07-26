Fenerbahçe, Kadıköy'de rahat kazandı! Fenerbahçe 5 - 0 Zimbru

Yayınlanma: 26.07.2023 - 19:51

Güncelleme: 26.07.2023 - 23:01

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Zimbru ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan maçı 5-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 13. dakikada Ryan Kent, 61. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada Sebastian Szymanski ve 88. dakikada Joshua King attı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko attığı golün yanı sıra Kent ve Szymanski'nin gollerinde de asisti yapan isim oldu.

Fenerbahçe'de bir diğer yeni transfer Dusan Tadic de performansıyla tribünlerden alkış aldı. Sırp futbolcu, ilk golde Ferdi'ye pası veren isim oldu.

Fenerbahçe ile Zimbru arasındaki maçın rövanşı 1 Ağustos Salı günü Moldova'da oynanacak.

CANLI ANLATIM

90' Karşılaşmada son düdük çaldı.

88'GOL Fenerbahçe, Joshua King'in golüyle durumu 5-0'a getirdi.

86'Sağ kanatta topla buluşan İsmail Yüksek'in ortasında Batshuayi'den önce savunma araya girdi.

85'Maçın son bölümünde oyunun temposu düşmüş durumda.

83'Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic, yerlerini Michy Batshuayi ve Joshua King'e bıraktı.

82'Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

81'Marin Caruntu sol kanattan topu sürüklemek istedi ancak Osayi-Samuel rakibine izin vermedi.

80'Direkten döndü! Edin Dzeko sol çaprazda dar açıdan kaleyi yokladı. Top üst direkten döndü.

79'Fenerbahçe tribünleri İsmail Kartal lehine tezahüratlarda bulunuyor.

78'78. dakika itibarıyla Fenerbahçe'nin topla oynama oranlarında yüzde 71'e 29'luk üstünlüğü bulunuyor.

77'Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

76'Sol kanattan ceza alanına koşu gösteren Ferdi'yi Szymanski görmek istedi ancak son anda savunma araya girdi.

75'İrfan Can Kahveci uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak top üstten auta gitti.

74'Tadic'in attığı çalım sonrası yerde kalan Andrei Macritchii sakatlık yaşadı.

73'Sağ kanatta rakibinden topu kapmak isterken yerde kalan Osayi-Samuel faul bekledi. Karar devam.

72'Fenerbahçe'de Emre Mor'un yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

71'Maçta su molası verildi.

70'Sakatlık geçiren Emre Mor oyuna devam edemiyor. İrfan Can Kahveci oyuna girecek.

69'Sakatlık geçiren Emre Mor'un tedavisi sebebiyle oyun durdu.

68'Zimbru'da Denis Furtuna ve Ibrahima Soumah kenara geldi. Stefan Burghiu ve Ilie Damascan oyunda.

67'Sağ çaprazdan topu sürüklemek isteyen Emre Mor yerde kaldı, karar faul.

63'GOL Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin golüyle durumu 4-0'a getirdi.

63'Fenerbahçe'de Ryan Kent ve Mert Hakan kenarda, Emre Mor ve İsmai Yüksek oyunda.

62'Sol çaprazdan ceza alanına giren Mert Hakan içeri çevirdi, Dzeko boş ağlara topu gönderdi.

61'GOL! Fenerbahçe, Dzeko'nun golüyle durumu 3-0'a getirdi.

60'Tadic'in ceza alanına gönderdiği topta Dzeko topu kontrol edip Ferdi'ye aktarmak istedi, savunma araya girdi.

59'Miguel Crespo uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top direğin hemen üstünden auta gitti.

58'Szymanski'nin kullandığı kornerde top savunmada kaldı.

53'Hızlı gelişen Zimbru atağında Shahrom Samiev sağ kanatta topla buluştu ancak topu oyunda tutamadı.

52'Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

51'Mert Hakan Yandaş orta alanda topu kapıp tek pasla Szymanski'yi gördü ancak ofsayt bayrağı havada.

50'Hücuma katılan Serdar Aziz sağ kanattaki Kent'i gördü. Kent'in ortasında top savunmada kaldı.

49'Ryan Kent'in sağ kanattan yaptığı ortaya Szymanski kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

48'Bu kez de Mert Hakan Yandaş sol çaprazdan ceza alanına girip topu içeri çevirmek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

47'Sağ kanattan çizgiye inen Ryan Kent, ortasını yaptı ancak top dışarıdan çevrildi.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

44'Sebastian Szymanski, Denys Dedechko'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

43'Hızlı gelişen hücumda Szymanski sol çaprazdan çevirdi. Dzeko'dan önce savunma araya girdi.

42'Zimbru kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

41'Shahrom Samiev sol çaprazdan kaleyi yokladı. Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

40'Zimbru etkili geldi. Kafalardan seken topa yapılan vole yandan auta gitti.

39'Denys Dedechko uzak mesafeden kaleyi yokladı. Savunmadan seken top kornere çıktı.

38'Bu kez de Djiku, Dzeko'yu savunma arkasına sarkıtmak istedi. Ofsayt bayrağı havada.

37'Ferdi Kadıoğlu, savunma arkasına hareketlenen Dzeko'yu görmek istedi. Kaleci Agachi topu uzaklaştırdı.

36'Mert Hakan Yandaş, sol kanattan koşu gösteren Tadic'i görmek istedi ancak top Tadic için hızlı.

35'Orta alanda topla buluşan Sebastian Szymanski, Ibrahima Soumah'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

34'Sağ kanattan çizgiye inen Osayi Samuel içeri çevirdi. Dzeko'dan önce savunma araya girdi.

33'Fenerbahçe tribünleri Dusan Tadic'i ayakta alkışlıyor.

30'Fenerbahçe gole yaklaştı! Tadic'in ara pasında ceza alanında topla buluşan Dzeko'nun vuruşu savunmada kaldı.

29'Bu kez de Ferdi, Tadic'in pasıyla çizgiye inip ortasını yaptı. Savunma araya girip topu kornere gönderdi.

28'Djiku'nun uzun pasında Tadic kafayla topu Dzeko'ya indirdi, son anda savunma araya girdi.

27'Tadic'in hızlı taç atışında ceza alanında topla buluşan Dzeko rakibinden sıyrıldı ancak savunma araya girdi.

26'Zimbru'da Valeriu Gaiu uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top farklı şekilde auta gitti.

25'Su molasının ardından oyun yeniden hareketlendi.

23'Maçta su molası verildi.

22'Dusan Tadic orta alanda şık çalımlarla ilerleyip topu takım arkadaşlarına aktardı. Tribünlerden büyük alkış var.

21'Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

20',Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, sarı kart gördü.

19'Savunmasına desteğe gelen Ryan Kent topu Dzeko'nun önüne göndermek istedi ancak yerde kaldı. Karar faul.

18'Miguel Crespo sol kanattaki Tadic'i görmek istedi ancak iki oyuncu anlaşamayınca top taca çıktı.

17'İlk 17 dakika itibarıyla Fenerbahçe'nin topla oynama oranlarında yüzde 90'a yüzde 10'luk üstünlüğü bulunuyor.

16'Zimbru'da Ibrahima Soumah oyuna dahil oldu, Vlad Raileanu kenarda.

15'Zimbru'da Denys Dedechko, Dusan Tadic'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

13'GOL Fenerbahçe, Ryan Kent'in golüyle durumu 2-0'a getirdi.

13'Golün ardından Fenerbahçe tribünleri desteğini iyice artırmış durumda.

12'Tadic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ferdi'nin müthiş plasesi iki direğin birleştiği yerden ağlara gitti.

11'GOL! Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

9'Sol kanatta topla buluşan Tadic, Dzeko'ya ortaladı. Kafa topuna yükselen Dzeko topa vuramadı.

8'Fenerbahçe tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşmiş durumda.

7'Tadic şov yapıyor! Ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Tadic'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

6'Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tadic'in çevirdiği topta Szymanski'nin ceza alanından vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

5'Sağ kanatta üst üste çalımlarla ilerleyen Osayi-Samuel, tribünlerden alkış aldı.

4'Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

3'Sol kanattan topu sürüklemek isteyen Tadic yerde kaldı. Karar faul.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı!

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko



Zimbru: Agachi, Macritchli, Misaraş, Furtuna, Stefan, Gaiu, Roileanu, Djou, Dedechko, Samiec, Alaribe

EKSİKLER

Yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare maç kadrosunda olmayacak.

255. KARŞILAŞMA

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 255. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 254 müsabakanın 95'inden galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Fenerbahçe, 55 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 326 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 367 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ'NE İSMAİL KARTAL'LA İKİNCİ KATILIŞI

Fenerbahçe, UEFA'nın kulüp düzeyinde 2021-22 sezonundan itibaren Konferans Ligi adıyla düzenlemeye başladığı futbol turnuvasına ikinci kez katılıyor.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynan play-off turu maçlarında, Çekya Cumhuriyeti ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti.

Sarı-lacivertlilerin Zimbru karşısındaki ilk mücadelesi, Konferans Ligi tarihindeki 3. maçı olacak. Bu turnuvada toplam 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, rakip filelere 4 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.