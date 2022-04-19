Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Marina Maljkovic ile anlaştı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Marina Maljkovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 16:35
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Marina Maljkovic ile anlaştı
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Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda Víctor Lapena'dan boşalan başantrenörlük görevine Sırp antrenör Marina Maljkovic'in getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "2021-22 sezonunun geri kalan bölümünde takımımızın başında olacak Marina Maljkovic ile anlaşmamız 1+1 yıl olarak imzalanmıştır. Anlaşmanın Kulübümüz ve Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Marina Maljkovic için hayırlı olmasını diliyor; antrenörümüzün Fenerbahçemiz ile zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Maljkovic, 2016-2018 yılları arasında Galatasaray Kadın Basketbol Takımını da çalıştırmıştı.



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