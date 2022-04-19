Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı başantrenörü Víctor Lapena ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda koç Victor Lapena ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda ayrılık yaşandı. Hem Kadınlar EuroLeague hem de Türkiye Kupası'nda final kaybeden sarı-lacivertli takımda fatura başantrenör Victor Lapena'ya kesildi. Sarı lacivertliler tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2019-20 sezonundan bugüne Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlüğü görevini üstlenen Víctor Lapeña ile yollarımız ayrılmıştır. Víctor Lapeña’ya katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kariyerinde İspanya Ligi ve İspanya Kupası şampiyonlukları bulunan 47 yaşındaki koç, 17-18 sezonunda Rus ekibi Nadezhda Orenburg ile EuroCup'ı kazanma başarısı gösterdi. Sarı lacivertliler ile 2020-2021 sezonunu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Victor Lapena, bu sezon Kadınlar EuroLeague finalinde Sopron Basket'e, Türkiye Kupası finalinde ise Mersin Yenişehir Belediyesi'ne kaybederek kupadan oldu.
Ocak ayında Kanada A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine de getirilen Fransız çalıştırıcı Fenerbahçe'de 3 sezon görev yaptı.
2019-20 sezonundan bugüne Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlüğü görevini üstlenen Víctor Lapeña ile yollarımız ayrılmıştır.— Fenerbahçe Safiport (@fbkadinbasket) April 19, 2022
Víctor Lapeña’ya katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/PmoucQPKs9
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