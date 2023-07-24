Zimbru - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında oynayacağı Zimbru karşılaşmasının hakemi belli oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımı ile yapacağı rövanş maçında İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının hakemleri belli oldu.
İKİNCİ MAÇ DEPLASMANDA
Fenerbahçe'nin Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda 1 Ağustos Salı günü saat 20.30'da yapacağı ikinci maça, İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey atandı. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Paul Mclaughlin yapacak.
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