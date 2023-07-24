Son dakika: Fenerbahçe, Attila Szalai'nin ayrılığını KAP'a bildirdi

Yayınlanma: 24.07.2023 - 17:24

Güncelleme: 24.07.2023 - 17:34

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti.

Sarı lacivertliler, Attila Szalai'nin, TSG 1899 Hoffenheim kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Attila Szalai'nin, Almanya'nın TSG 1899 Hoffenheim kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sarı lacivertli kulüp, Attila Szalai'nin bonservisini de açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Euro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.