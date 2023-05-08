Fenerbahçe Petrol Ofisi Teknik Direktörü Serhat Deniz: 'Kupayı Fenerbahçe’ye getireceğiz'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 11:28

Güncelleme: 08.05.2023 - 11:28

Kadınlar Süper Ligi'nde zafere ulaşmayı kafasına koyan Serhat Deniz ve öğrencileri, Karagümrük ile oynadıkları deplasman maçında 1-1 beraberlik yakalayarak, adlarını yarı finale yazdırdı.

"YARI FİNALDE DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Deniz, “Zorlu bir ilk maçtı. İkinci maçın da zor olacağını biliyorduk. Burada hem seyirci baskısı hem de oyun baskısı bekliyorduk. İlk maçta aldığımız galibiyetin avantajını burada iyi değerlendirerek turu geçen taraf olduk. İnşallah yarı finalde daha iyisini yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Serhat Deniz

"DERBİLER HER İKİ TAKIM ADINA DA ZORDUR"

Yarı final öncesi rakibi Galatasaray hakkında konuşan Serhat Deniz, “Derbiler her iki takım adına da zordur. Biz her iki maçtan da iyi bir skorla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız da bu yönde olacak. Adımızı finale yazdıracağız, buna inanıyoruz. Kupayı Fenerbahçe’ye getireceğiz” dedi.

Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi arasında oynanacak Kadınlar Süper Ligi yarı final ilk maçı 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 20 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.