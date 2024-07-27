Fenerbahçe'den TFF'ye ziyaret!

Fenerbahçeli yöneticiler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

AA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 09:17
Fenerbahçe'den TFF'ye ziyaret!
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Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mustafa Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Cenk Öztanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF 1. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerine A Milli Takım forması takdim etti.


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