Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na Kanadalı golcü
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Steer'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Danielle Alice Steer'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Avustralya'nın Western United FC takımında forma giyen Danielle Alice Steer ile anlaşma imzalandı.
Bu anlaşmaya göre, 24 yaşındaki Kanadalı forvet, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir iş insanıyla birlikte öldürülen adalet...
- 17 yaşındaki liselinin ifadesi ortaya çıktı
- 'Dünyanın en tehlikeli fayı' diye duyurdu
- O törende Atatürk'ü kötülemişlerdi...
- Erdoğan'dan 'CHP' sorusuna yanıt
- Emekli maaşına ara zamda rakam ortaya çıktı
- Sizin şahsiyetleriniz yok mu?
- 2 milyarlık beton yığınına döndü!
- 'Bunlar birbirlerini yerken...'
- Dilan Polat servetinin kaynağını açıkladı