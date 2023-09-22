Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na Kanadalı golcü

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Steer'i kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 15:23
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na Kanadalı golcü
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Danielle Alice Steer'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Avustralya'nın Western United FC takımında forma giyen Danielle Alice Steer ile anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmaya göre, 24 yaşındaki Kanadalı forvet, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.


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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı transfer Danielle Alice Steer

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