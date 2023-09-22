Spor yazarları Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını değerlendirdi: '47'de maçı bitirdi'

Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:24

Güncelleme: 22.09.2023 - 09:24

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

"Danimarka Ligi’nin Opta verilerine göre en çok topla oynayan, en çok pas yapan, rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takımının karşısında, buna çok iyi cevap verebilecek bir kadro vardı. İki atletik bek, merkezde temaslı oynayabilecek bir yapı ve ön tarafta baskıya uygun bir üçlü ile belki çok üretmedi Fenerbahçe ancak Johanner Thorup’un bir teknik direktör olarak kurduğu sistemi darmadağın etmeyi başardı." (Engin Kehale - Hürriyet)

"47'DE MAÇI BİTİRDİ"

"Lig maçından farklı bir kadro ile sahadaydı sarı lacivertliler. Ciddi rotasyona gidilmesine rağmen yine de önemli, tecrübeli isimler vardı. Bu isimlerin hem uyumları hem de performansları genel anlamda iyiydi. Bunun da etkisiyle 47’de sarı lacivertliler maçı büyük ölçüde bitirdi. Önde baskı ve tempolu oyun ile oynamaya çalışan sarı lacivertlilere Danimarka ekibi belli bir noktaya kadar direnebildi." (Senad Ok - Milliyet)

"KENDİLERİNE GÜVENİ GELDİ"

"Fenerbahçe Danimarkalı rakibini yenerek Avrupa’da da yoluna galibiyetle başladı. Maç öncesi kadro değişikliği bazı kesimlerde endişe yaratsa da takım oyunu ön plana çıkınca sonuç güzel oldu. Umarım devamı gelir, bu maçla kenar da oturanların da kendine güveni geldi, bu çok önemli." (Mehmet Ali Sabuncu - Fanatik)