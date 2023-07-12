Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 3 golle kaybetti
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Rusya'daki hazırlık turnuvasında karşılaştığı Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, Rusya'da katıldığı hazırlık turnuvasının ikinci maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada Joao Pedro attı. Kızılyıldız'a galibiyeti getiren goller ise henüz ilk dakikada Peter Olayinka, 39. dakikada Mirko Ivanic ve 82. Vladimir Lucic'ten geldi.
İSMAİL KARTAL KIRMIZI KART GÖRDÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 85. dakikada hakeme itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.
İsmail Kartal
Hazırlık turnuvasının ilk maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 4-3 mağlup olmuştu.
Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın dördüncü katılımcısı olan Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da karşılaşacak.
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