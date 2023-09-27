Fenerbahçe Petrol Ofisi ABD'li forveti kadrosuna kattı!
Kadınlar Futbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Petrol Ofisi, ABD'li forvet Haley Lanier Berg ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ABD'li forvet Haley Lanier Berg'i kadrosuna kattı.
Haley Lanier Berg
SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İzlanda'nın Valur ekibinde forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe, transfer duyurusunda "Oyuncumuza ‘Kulübümüze hoş geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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