Fenerbahçe Petrol Ofisi ABD'li forveti kadrosuna kattı!

Kadınlar Futbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Petrol Ofisi, ABD'li forvet Haley Lanier Berg ile sözleşme imzaladı.

AA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:48
Fenerbahçe Petrol Ofisi ABD'li forveti kadrosuna kattı!
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ABD'li forvet Haley Lanier Berg'i kadrosuna kattı.

Haley Lanier Berg

SÖZLEŞME SÜRESİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İzlanda'nın Valur ekibinde forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe, transfer duyurusunda "Oyuncumuza ‘Kulübümüze hoş geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


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