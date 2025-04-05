Fenerbahçe kadroda düşünmemişti: Serdar Aziz'den veda kararı!

Yayınlanma: 05.04.2025 - 10:51

Güncelleme: 05.04.2025 - 10:52

Fenerbahçe'nin sezon başında kadroda düşünmediği Serdar Aziz, ne yaz transfer döneminde ne de devre arasında kulüp bulmadı.

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli takımda kalmayı tercih eden 34 yaşındaki stoper, sezon sonu sözleşmesi bitince, futbol kariyerini noktalama kararı aldı.

BAŞARILARI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla hiçbir maçta süre almayan Serdar Aziz, Bursaspor'da 171, Fenerbahçe'de 135 ve Galatasaray'da 51 maça çıktı.

Süper Lig'de toplam 357 maça çıkan tecrübeli stoper, 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray ve Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki oyuncu, 1 kez Türkiye Kupası ve 1 kez Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.