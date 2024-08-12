Transfere izin çıktı: Serdar Aziz'in yeni adresi belli oluyor!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki futbolcusu Serdar Aziz'e Katar Ligi ekiplerinden transfer teklifi aldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 17:36
Transfere izin çıktı: Serdar Aziz'in yeni adresi belli oluyor!
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Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Serdar Aziz'in yeni adresi belli oluyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yapmasına izin verdiğini açıkladığı tecrübeli stoper Katar'dan teklif geldi.

TRANSFERE İZİN ÇIKTI

Haberde; Katar Ligi yönetiminin, Serdar Aziz'in ligde oynamasını onayladığı ve oyuncunun temsilcisi Katar kulüpleriyle sözleşme görüşmelerine başladığı ifade edildi.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan 33 yaşındaki Serdar Aziz bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.


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