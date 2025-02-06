Kadro dışı bırakılmıştı: Serdar Aziz'den Jose Mourinho'ya mesaj!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan 34 yaşındaki futbolcu Serdar Aziz, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'dan şans istedi.

Kadro dışı bırakılmıştı: Serdar Aziz'den Jose Mourinho'ya mesaj!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 09:43

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Serdar Aziz, takıma geri dönmek istediğini söyledi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Serdar Aziz, Mourinho'dan bir şans istediğini belirterek, "Fenerbahçe için her daim göreve hazırım. Jose Mourinho bana şans verirse tekrar takıma dönmek istiyorum. Para pul umurumda değil, tek derdim takımıma katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sezon başında takımdan ayrılma isteği sebebiyle kadro dışında bırakılmış ancak herhangi bir kulübe transfer olmamıştı.

Fenerbahçe kariyerinde 135 resmi maça çıkan Serdar Aziz, bu maçlarda 11 gol 6 asitlik performans gösterdi.


Etiketler: #serdar aziz #jose mourinho #fenerbahçe

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