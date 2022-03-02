Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan duygulandıran 'savaş' paylaşımı

02 Mart 2022 Çarşamba, 10:40

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Rusya'nın işgali sonrası Ukraynalı çocukların sığınaktaki fotoğrafını paylaşıp 'Savaşa hayır' mesajı verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası Kasımpaşa maçında yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren milli kaleci Altay Bayındır, Rusya işgaliyle sığınaklara inen çocukların fotoğrafını paylaşıp duygusal bir mesaj kaleme aldı.

Altay Bayındır'ın mesajı şu şekilde:

"Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması; top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras hayat. #NoWar"