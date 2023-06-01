Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribiyat baba oldu

Yayınlanma: 01.06.2023 - 17:00

Güncelleme: 01.06.2023 - 17:00

Fenerbahçe kulübü, genç futbolcu İrfan Can Eğribiyat hakkında sevindirici bir haber paylaştı.

Sarı- lacivertlilerde Altay Bayındır'ın sakatlığı sonra kaleyi devralan Eğribiyat, ilk çocuğu Melina'yı kucağına aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuzun eşi Ceren Eğribayat, Melina adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi. Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Melina'ya sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."