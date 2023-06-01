Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribiyat baba oldu
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de, Altay Bayındır'ın bel fıtığı ameliyatı sonrası 1. kaleci olan İrfan Can Eğribiyat, ilk kez baba oldu.
Fenerbahçe kulübü, genç futbolcu İrfan Can Eğribiyat hakkında sevindirici bir haber paylaştı.
Sarı- lacivertlilerde Altay Bayındır'ın sakatlığı sonra kaleyi devralan Eğribiyat, ilk çocuğu Melina'yı kucağına aldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuzun eşi Ceren Eğribayat, Melina adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi. Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Melina'ya sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."
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