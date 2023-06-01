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Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribiyat baba oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de, Altay Bayındır'ın bel fıtığı ameliyatı sonrası 1. kaleci olan İrfan Can Eğribiyat, ilk kez baba oldu.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2023 - 17:00
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribiyat baba oldu
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Fenerbahçe kulübü, genç futbolcu İrfan Can Eğribiyat hakkında sevindirici bir haber paylaştı.

Sarı- lacivertlilerde Altay Bayındır'ın sakatlığı sonra kaleyi devralan Eğribiyat, ilk çocuğu Melina'yı kucağına aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 "Futbolcumuzun eşi Ceren Eğribayat, Melina adını verdikleri bir kız çocuk dünyaya getirdi. Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Melina'ya sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." 


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