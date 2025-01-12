Fenerbahçe'de 6 futbolcu için karar verildi!

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takımdan ayrılacak olan futbolcuların belirlendiği ileri sürüldü. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gönderilmesi beklenen 6 futbolcudan 4'ünün kiralık olarak, 2'sinin ise bonservisiyle gitmesine onay verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de 6 futbolcu için karar verildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 11:32

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını  sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdan gönderilecek oyuncuları da belirlediği ileri sürüldü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Mourinho ile yeni planlama üzerine üst üste toplantılar yapan sarı lacivertlilerde 6 oyuncunun bileti kesildi.

Fenerbahçe'de öncelikli olarak Serdar Aziz ile yollar ayrılacak. 

Daha sonra üst üste yaptığı hatalar sonrası taraftardan çok fazla tepki gören Samet Akaydın gelen teklifleri değerlendirecek. İki futbolcu da bonservis ile takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe'de hâlâ potansiyeli yüksek olarak görülen isimler Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Lincoln Henrique, Cengiz Ünder kiralık olarak takımdan ayrılacak.

Bu oyuncular sezon sonuna kadar başka bir takımda düzenli olarak forma giyip yaz dönemi kampı için tekrardan kulübe dönecek. 

Bu futbolcular arasında Lincoln için Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin devrede olduğu ve transferin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği gelen haberler arasında.


Etiketler: #fenerbahçe #jose mourinho #transfer

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