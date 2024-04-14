Fenerbahçe - Karagümrük maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de bu akşam Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın video yardımcı hakemi (VAR) açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:27
Fenerbahçe - Karagümrük maçının yabancı VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında Portekizli Andre Narciso, VAR hakemi olarak görev yapacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu.

Portekizli Andre Narciso'nun VAR hakemi olarak atandığı karşılaşmada, AVAR görevinde ise Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler bulunacak.


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