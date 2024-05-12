Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 12.05.2024 - 10:17

Güncelleme: 12.05.2024 - 10:17

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Kartal Kayra, Shukurov, Boa Morte, Bourabia, Cardoso, Nazon

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.

46. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Kayserispor, 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 45 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 28 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 98 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

KADIKÖY'DE 23. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 23. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 17 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 61 gol atarken, konuk ekip 25 kez sevindi.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.