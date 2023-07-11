Selçuk Şahin'den Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:08

Güncelleme: 11.07.2023 - 15:08

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Selçuk Şahin, Tivibu Spor'da açıklamalar yaptı.

Bu sezon itibarıyla kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini açıklayan Selçuk Şahin, "Teknik direktörlük yapmak ve birinci adam olmak için bu işe başladım. Emre Hoca ile konuşup kendi yoluma devam etmek istediğimi belirttim" dedi. Uzun yıllar yeşil sahalarda beraber mücadele ettiği Emre Belözoğlu ile teknik direktör olarak da yan yana çalışan Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu'nun iz bırakan bir hoca olacağının altını çizdi ve ekledi, "Emre Belözoğlu'nun çok daha iyi yerlere geleceğine eminim. Futbolcuyken de agresif bir tarafı vardı. Bu konuyu biraz ayarladığı an dünya çapında bir teknik direktör olmaya aday" ifadelerini kullandı.

Selçuk Şahin

"KARTAL BAŞARILI OLUR"

Fenerbahçe'de başlayan üçüncü İsmail Kartal döneminde Kartal'ın teknik ekibinde olacağı yönündeki iddialarını cevaplayan Selçuk Şahin şu ifadeleri kulandı;

"İsmail Hoca gelmeden önce görüştüğüm dostlarım oldu, bu konu gündeme geldi ama ben kariyerime teknik direktör olarak devam edeceğimi belirttim."

İsmail Kartal ile Fenerbahçe'nin başarıya ulaşacağına ve iyi işler ortaya koyacağına inandığını ifade eden genç çalıştırıcı, sarı-lacivertli yönetime de başarının, çok transferden değil, nokta atışı transferlerden geleceğinin mesajını verdi.

SELÇUK ŞAHİN'İN KARİYERİ

2003 yılında girdiği Fenerbahçe'de 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanan milli oyuncu, futbol kariyerini 2020 yılında Bursaspor'da noktaladı. Selçuk Şahin, aynı yıl efsanesi olduğu takım Fenerbahçe'ye takım koordinatörü olarak geri döndü. Ardından Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile teknik direktörlüğe soyunan Şahin, Belözoğlu'nun yardımcılığını üstlendi.