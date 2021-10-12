Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fenerbahçe ile dostluk açıklaması

12 Ekim 2021 Salı, 13:25

Galatasaray Kulübü'nün stadının yeni ismi resmen açıklandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu olarak belirlenen ismin ardından sponsorluk anlaşmasının imzaları, Başkan Burak Elmas ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un katıldığı törenle atıldı.

Galatasaray ile NEF arasındaki sponsorluk anlaşmasında, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son günlerde gündeme gelen iş birliği başkan Burak Elmas'a soruldu.

"Fenerbahçe ile bir dostluk içerisinde misiniz?" sorusuna Elmas, "Bu konuda Türkiye zaten sporun her dalında gelir olarak geriye gidiyor. Çok tedirgin bir dönemdeyiz. Pandemiden çıktık, insanlar stresli. Kişisel tatminler için camiaların birbirleriyle kavga etmemesi ve ortamı germeye katkıda bulunmaması gerekir. Düşmanlığa, kavgaya, gürültüye götürmemesi gerekir. Birbirimizi yenmeye çalışıyoruz ama naklen yayın gelirleri, sponsorları sektöre nasıl getirebiliriz konusunda ortak çalışmak istiyoruz. Dostluk tarifiniz nedir ama hiçbirimiz düşman değil. Bazı konularda anlaşamayız ama anlaşmadığımız konularda da kavga etmek yerine birlikte çalışma irademiz var" yanıtını verdi.

"Beşiktaş başta olmak üzere diğer kulüplerle iş birliği yapılacak mı?" sorusu üzerine de Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Biz hiçbir kulübü diğerinden ayırmıyoruz. Bizim için tüm kulüpler aynı değerde. Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu ve diğer kulüp başkanlarıyla da anlaşıyoruz. Türk futbolu ve kulüplerin menfaatleri için anlaşmaya çalışıyoruz. Biz çok koyu Galatasaraylıyız. Ama koyu Fenerbahçeli, Beşiktaşlı arkadaşlarımız var. Ama biz dostuz. Rekabet ve rakip olmak, düşman olmak anlamına gelmemeli. Biz Galatasaray kazansın diye istesinler istemiyoruz. Ortak payda da buluşmak en önemlisi de insanı sevmek lazım" ifadelerini kullandı.