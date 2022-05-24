Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: 'Alex de Souza geri dönebilir'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bir televizyon programında Alex de Souza'nın sarı-lacivertlilere teknik direktör olarak dönme ihtimaline ilişkin konuştu. Ali Koç, futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'a teknik direktör olarak geri dönen Rumen futbolcu Gheorghe Hagi örneğini verdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 09:29
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: 'Alex de Souza geri dönebilir'
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Başkan Ali Koç, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın kulübe geri dönüşü ihtimaline yönelik soruya Beyaz TV'de yanıt verdi.

Ali Koç yaptığı açıklamada Alex de Souza'nın teknik direktörlük konusunda gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Alex de Souza, teknik direktörlük kıvamına gelirse, geri döner" açıklamasını yaptı.

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin teknik direktör olarak Galatasaray'da çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyleyen Koç, "Gheorghe Hagi örneği var, ama Hagi olmadı" diye konuştu.


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