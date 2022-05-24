Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: 'Alex de Souza geri dönebilir'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bir televizyon programında Alex de Souza'nın sarı-lacivertlilere teknik direktör olarak dönme ihtimaline ilişkin konuştu. Ali Koç, futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'a teknik direktör olarak geri dönen Rumen futbolcu Gheorghe Hagi örneğini verdi.
Başkan Ali Koç, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın kulübe geri dönüşü ihtimaline yönelik soruya Beyaz TV'de yanıt verdi.
Ali Koç yaptığı açıklamada Alex de Souza'nın teknik direktörlük konusunda gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Alex de Souza, teknik direktörlük kıvamına gelirse, geri döner" açıklamasını yaptı.
Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin teknik direktör olarak Galatasaray'da çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyleyen Koç, "Gheorghe Hagi örneği var, ama Hagi olmadı" diye konuştu.
Video Haberler
- Maç bitti, kavga başladı
- 3 araç birbirine girdi, minibüs paramparça oldu
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Uzaya gitmek için aranan kriterler belli oldu
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 2 yaralı
- Otomobilden açılan ateşte hayatını kaybetti
- Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı
- 'Köprücük kemiği kırıldı' iddiası: O bebek entübe edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- Beyazıt'ta silah sesleri: Yaralılar var
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- Kıyma stokları kamudan çıktı
- Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan'dan üzen haber
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!