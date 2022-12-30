Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: 'Bu hakem hatası değil memleket meselesi'

30 Aralık 2022 Cuma, 15:19

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündemle alakalı açıklamalarda bulundu. Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında VAR tarafından iptal edilen gole değinen Koç, sarı-kırmızılı takımın başkanvekili Erden Timur'un açıklamalarına yanıt verdi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Kasım ayında yaptığım açıklamalarda hoşumuza gitmeyen kokular aldığımızı ifade etmiştim. Dünkü maçtan sonra endişelerimizin zirve yapması bizleri de son derece rahatsız etti."

"MHK'NİN TUHAFLIKLARI"

"Serkan Çimen için açıklama yaptık. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum. Ama MHK'nin tuhaflıklarını birkaç örnekle göstereceğim. 46 adet yardımcı hakem var. Bu kadar önemi yüksek bir maça hangi hakem atanmasa diye sorulursa, Serkan Çimen çıkar."

"MELER İLE ÇİMEN İLK KEZ"

"Zorluk derecesi yüksek maçta Halil Umut Meler'e yardımcı olarak Serkan Çimen'in atanması, Halil Umut Meler'e de haksızlık. Çünkü hakemlik ekip işi. 2017'ye kadar geri gittik. Serkan Çimen ile Halil Umut Meler daha önce hiç maça çıkmamış."

"BUNU YAPAY ZEKA MI ATAMIŞ?"

"Beşiktaş - Adana Demirspor maçında geçen sene Ali Şansalan çok konuşuldu. Bu sene yine o atandı. Bunu yapay zekanın atadığına kim inanır? Özgür Erdem, Hatayspor-Giresunspor maçına yardımcı hakem olarak katılıyor. Teste ve seminere katılmamış ama bu hakeme maç veriliyor. Buna da yapay zeka diyebilirsiniz ama yapay zeka, bu hakemin seminere, teste girip girmediğini bilmiyor."

"4 MAÇLA FIFA LİSTESİNE..."

"Erkan Özdamar, sezon başında atletizm testlerini geçemiyor. Sadece 4 maç yöneterek FIFA listesine alınıyor. Saçmalık."

"KARAOĞLAN, N'KOUDOU'YU ATAMIYOR!"

"Attila Karaoğlan, Kevin N'Koudou'yu atamıyor. VAR'a çağrılıyor yine atamıyor. Bunun takımlarla alakası yok. Ali Palabıyık, Yasin Kol etkisi var. Yani bilinçaltı kirletilme etkisi var. Ali Palabıyık, Galatasaray maçında bir hata yapıyor, çok uzun süre maç alamıyor. Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor, bu sene 3 maç alabiliyor. Bir şey daha diyeyim, bu arkadaşın devre arasında Süper Lig hakemliği bitirilecek."

"BÖYLE KÖR GÖZE PARMAK ATAMA OLMAZ"

"Hakemler arıyor ve 'Bu hakemi atamayın' diyor. Biz bu topa hiç girmedik. Bu yaşananlardan dolayı yapay zekanın arkasındayız. 30 senelik hakem sorunlarını TFF, 3-5 ayda gideremez. Ancak devrim yapmak isteyen TFF'ye söylüyorum, bu insanlarla, bu işi yapamazsınız. Çünkü yapay zekanın ilerlemesin istemiyor olabilirler. Yapay zeka, kör göze parmak atama yapmaz! 'Bunu yapay zeka istiyor' diyerek bir yere gidemeyiz. Yapay zekanın dürüstlüğü ve verilimliği sorgulanabilir hale geliyor. Yapay zeka ile Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Ali Şansalan'ı atarsan, insanlar 'Ne oluyor?' diye sorar."

"BU ÖYLE BİR OLAY DEĞİL; MEMLEKET MESELESİ"

"Nizami bir gol iptal ediliyor, kimse bilmiyor. Bu olayı Allah'ın bir hikmeti olarak görmek istiyorum. Dünkü olaydan ders alıp, gerekli, adımları atmalıyız. Erden Timur 'Kıyamet kopartılıyor' dedi. Evet kopartılıyor, bu öyle veya böyle bir olay değil. Fenerbahçe'ye 'Size ne oluyor?' diyemezsiniz, biz de yarışın içerisindeyiz. Buraya sırf bu olay için çıkmadık. Kasım ayında 3 kez 'Sıkıntı var, MHK'den koku alıyoruz' dedik. Bu öyle bir olay değil. Futbol dışı olaylar var mı? Buna bakmamız lazım. Aziz Yıldırım 'Ne şikesi, memleket meselesi' dedi. Bu hakem hatası değil, memleket meselesi. Belki bahis işi var. Seçim var, belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu hata değil!"

"KİMSE NEDEN İPTAL EDİLDİ BİLMİYOR"

"Bugüne kadar Türk futbolunda, bir golün neden iptal edildiği bilinmeyen bir durum oldu mu? İstisnasız kimse bilmiyor. Eski futbolcular, hakemler, muhabirler... 1-2 tane şaibeli gazeteci olaya değinmemişler bile, onları bir kenara koyuyorum."

"BU MAÇ TEKRAR EDİLMELİ"

"Sivasspor cephesiyle konuştum, hakem ofsayt nedeniyle iptal ettiğini söylemiş. Hiç çizgi bile çekilmedi. Şöyle bir iddia var, 'Çizgi yanlış çekildi ve bu fark edildikten sonra geri dönüşü olmadı' Böyle bir şey varsa, vicdani olarak maç tekrar edilmeli."

"BU HATA DEĞİL, BAŞKA BİR ŞEY"

"Yaygara kopartılacak bir durum, bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Bu hata değil, başka bir şey. Ne ceza verilecek, merakla bekliyoruz. Şuursuzca altından kalkmayacağımız şeyler söyleyecek bir kulüp değiliz. Bizde çanak soru olmaz, her şeyi sorun. Biraz önceki basın toplantısında Galatasaray mağdur oluyordu. Bu yapılanlar bizi birbirimize düşürecek."

"TFF'NİN NİYETİNİ GÖRECEĞİZ"

"Sivasspor'un başkanı ve hocasını tebrik ediyorum. En mağdur onlar. Dünkü açıklamalarına saygı duyuyorum, olgun davrandılar. Hepimiz açıklama istiyoruz. Galatasaray da aynı şeyi söyledi. Bize daha önce hiç VAR kayıtları verilmedi ama ona rağmen açıklama istiyoruz.

Bu maç mihenk taşı olursa, hepimiz kazançlı çıkarız. Doğruyu bulmak için büyük bir adım olur. TFF'nin niyetini inşallah göreceğiz."

"MANİPÜLE EDİLEN ŞEYLER VAR"

"Federasyon değişiyor, başkan değişiyor ama oradaki isimler değişmiyor. Federasyon iyi niyetli ama çok tecrübeli değil. Getirmek istedikleri sistem çok fayda sağlayacak. Buna inanıyorum. Ama manipüle edilen şeyler var. Dediklerimi lütfen araştırın, doğru mu, yanlış mı? Özgür Ertem hakikaten sınavlara girmedi mi? Araştırın."

"SAKATA UĞRAMAK İSTEMİYORUZ"

"Her derbi öncesi soru işareti ve kuşkular var. Bu sefer oluş şekli açısından iyi olmadı. İnşallah derbiye etkisi olmaz. Ozan Tufan'ın Galatasaray'a attığı bir gol de kaç dakika incelendi? %100 gol verilmedi. Biz sakata uğramak istemiyoruz. Kimse uğrasın istemiyoruz."

"YABANCI HAKEMİ BU SENE GETİREMİYORLARMIŞ"

"Yabancı hakem konusu defalarca Kulüpler Birliği ve TFF ile konuşuldu. Yunanistan ve Suudi Arabistan dışında tam anlamıyla yabancı hakem kullanan yok. Ama hakem değişim programı var. TFF bu sene yabancı hakem getirmenin imkanı olmadığını söyledi. VAR için yabancı hakem getireceklerini söylediler. TFF, yabancı hakem getirilmesinin Türk hakemlerin moralini bozacağı gerekçesiyle bu talebi reddetti."

"YOĞURT YİYİŞİMİZ FARKLI"

"Ağlamayana mama yok. Sokak tabiri ile bizim futbolumuzda bu geçerli. İlk dönemde acemiydik, hata yaptık. Son dönemde bizim yoğurt yiyişimiz farklı. Eleştiriliyoruz."

"BANA GÖRE ŞUURSUZ AÇIKLAMALAR"

"'Ligi bitirtmeyiz, savaş, koro halinde...' Bana göre çok şuursuz açıklamalar. Kadrolu basın mensupları.. Bunlar konuşulduktan sonra TFF'nin iki gün sonra Galatasaray'ı ziyareti yanlış. Trabzonspor maçı öncesi geleceklerdi, yanlış anlaşılacağını söyledik. TFF bunu düşünmeliydi. Ama o bir akademi ziyaretiydi. Konu yanlış yere gitti. İnşallah ocak ayının ilk haftasında görüşeceğiz."

Özgüç Türkalp

"ÖZGÜÇ TÜRKALP EMEKLİ OLSUN, DERHAL!"

"Özgüç Türkalp bir an önce emekliye ayrılsın. Derhal. Bir kırmızı kart var, hiç konuşmuyoruz. Bu o kadar büyük bir olay ki, kırmızı konuşulmuyor. Michy Batshuayi'nin kırmızı kartı yanlıştı ama konuşmadık. Enner Valencia dünkü hareketi yapsa ne olurdu? Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyorlar. Trabzonspor deplasmanında yaşadığımız olaylar temsilci raporuna girmiyor. Mert Hakan Yandaş'ın sarı kart gördüğü olay, ısınırken yer değiştirtiliyor."

"KULÜP BAŞKANLARI İNFİAL HALİNDE"

"Sivasspor - Galatasaray maçında VAR, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti ve çizgi gösterilmedi. TFF'den bir talebiniz olacak mı?" sorusuna Koç, "Sadece bizi değil, birçok kulüp bu işi takip edecek. Kendi aramızdaki yazışmalarda da görüyorum, birçok başkan infial halinde" diye yanıtladı.

"ORTADA BİR HESAPLAŞMA, GRUPLAŞMA VAR"

"Hakem dünyası içinde bir yapılaşma var demiştiniz. Şu anda yaşananlar, sizce bu çatışmanın kulüplere bir diyeti mi? Bazı kulüpler, buradaki yapılaşmayı kendi çıkarlarına kullanıyor mu?" sorusu üzerine Koç, "İkisi de geçerli. Orada hesaplaşma, gruplaşma var. Bu karmaşık yapıda kendini koruma ve rekabet avantajı için topa giren ve faydalanmaya çalışan kulüpler var. Açık ve net. Ama şu anki federasyonda bu yok. MHK bırakın istifayı, oraya hiç atanmamalıydı. İstifa ettiler diyelim, yerine kim gelecek? 80 milyonda oraya oturtacak insanları bulamıyoruz" yantını verdi.

"YABANCI HOCALAR 'SAHADA KAZANILMIYOR' DEDİ"

"Dört tane yabancı hoca ile görüştüm ve 'Türkiye'de çalışmayız, orada futbol sahada kazanılmıyor' dediler."

"BU FEDERASYON SON ŞANS"

"Bu federasyon, Türk futbolcu için son şans. Zamanında Nihat Özdemir için de söyledim ama yanıldım. Yeni federasyon bir dönem daha seçilmek isteyecektir. yapmak istedikleri işlere dört sene bile yetmeyebilir."

Erden Timur

ERDEN TİMUR'A: "SAMİMİYETİN SORGULANIR"

"Erden Bey, 'Bu hatalar, yarın yapılacak şeylerin altyapısı için mi oluyor' dedi. Bu derbi öncesi kendini koruma. 'Bizden başka adalet arayan yok' derseniz, samimiyetiniz sorgulanır. Tarihi bir basın toplantısı olabilirdi ama olmadı. Neden yıllarca konuşulan vahim hatalar hep Galatasaray maçlarında oluyor? Biri de bunu sorar. Ya da bir takımda VAR konuşmaları varken, başka takımda neden yok? İnsanlar bunu da sorar."

"Erden Bey sadece iptal olan gole odaklansaydı, Türk futbolunda gerçekten bu bir devrim der biz de ayakta alkışlardık. Ancak bunun büyütüldüğünü düşünerek yaklaşırsanız, samimiyetiniz sorgulanır."

"G.SARAY DEĞİL, HANGİ TAKIM OLSA OLURDU"

"Erden Bey bu olağanüstü bir olay, herkes şaşırdı. Yayınlarda bu analizler yapıldı. Bu Galatasaray ile alakalı bir şey değil, olayla alakalı. Hangi takıma olsa, bu reaksiyon olurdu. Sektöre yeni girdiniz bilmiyorsunuz. Son dört senede Fenerbahçe'nin nasıl hak aradığını bilirdiniz. 'Aman Ankara bir şey demesin' diye herkes sessiz kaldı."