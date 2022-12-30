Fenerbahçe'de tek hedef liderlik

30 Aralık 2022 Cuma, 11:36

Spor Toto Süper Lig'de 4-0'lık Atakaş Hatayspor maçıyla beraber yeniden moral depolayan Fenerbahçe, yeni bir galibiyet serisi yakalamak ve liderliği kalıcı olarak elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Milliyet'in haberine göre Jorge Jesus ve öğrencileri, Antalyaspor deplasmanı, içeride Galatasaray derbisi ve daha sonra tekrar deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçlarını kazanıp 3'te 3 yapmayı amaçlıyor.

Böylece sarı-lacivertliler hiçbir rakibine bakmadan ligin ilk yarısını zirvede tamamlamayı hedefliyor. Dünya Kupası arasından önce olduğu gibi psikolojik üstünlüğü yeniden kazanmak isteyen Fenerbahçe'de bu süreç son derece kritik görülüyor.

GALATASARAY MAÇINA KİLİTLENDİ

Haberde iç sahadaki Galatasaray maçında gelecek 3 puanın şampiyonluk yarışındaki doğrudan rakiple hem ikili averaj hem de puan farkı açısından önemli olacağı belirtiliyor. Ligin ilk yarısının bir galibiyet serisiyle tamamlanmasının şampiyonluk yolunda da ciddi avantaj sağlayacağı vurgulanıyor.

Michy Batshuayi

4 HAFTADA 1 KEZ İSTANBUL DIŞI

Fenerbahçe'nin kalan 3 maçı da kazanması durumunda puanı 41 olacak. Ligin ikinci yarısında da ilk 4 haftada sadece 1 kez İstanbul dışına çıkılacak. Ümraniyespor deplasmanı İstanbul'da olacağı için yalnızca Adana Demirspor maçı için farklı bir şehre gidilecek. Kasımpaşa ve Konyaspor mücadeleleri içeride olacak.