Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: 'Kim Min-jae, 1 yıllığına gelmek istediğini söyledi'

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:35

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Kim Min-Jae'in ayrılığını anlatan Koç, transfer ile ilgili ayrıntıları paylaştı.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"3 tane transferimiz kaldı. Kaleci, sol bek ve santrfor... Bir Kim Min-jae olayı vardı. Bize geldiği zaman Fenerbahçe'ye 1 yıl için gelmek istediğini buradan Fransa'ya oradan da Premier Lig'e gitmek istediğini söylemişti. 11 gün çıkış maddesi üzerinde görüştük. 1 yıl önce planları anlatmıştı. Maaşında da artırma yapmayı kabul ettik. Bir gitti geldi ama sonrasında kafasına koyduğu planı uyguladı ve gitti. Kim Min-Jae özel bir karakter, özel bir futbolcu. Sahada kendini verdiğini gördünüz. Örnek gösterebileceğimiz bir oyuncu. Maddi açıdan bize fayda sağlasa da onun ayrılığı bizim ve hocamızın planlarını bozdu."

NAPOLI'YE İMZA ATTI

Fenerbahçe'nin geçen yıl Çin'in Beijing Guoan takımından renklerine bağladığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu, tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi, 1 gol attı. Başarılı stoper oyuncusu savunmada yaptığı kritik müdahaleler ile dikkat çekmişti.

Chelsea'ye giden Kalidou Koulibaly yerini Kim Min-Jae ile dolduran Napoli, Fenerbahçe'ye Vitor Pereira döneminde 3 milyon Euro bonservis bedeliyle gelen oyuncuyu 18 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelini ödeyerek renklerine kattı.